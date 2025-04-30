В Тюмени 25-летие городского счета "Победа" отметили встречей с его инициаторами и с постоянными благотворителями

В штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" 29 апреля прошла встреча с теми, кто стоял у истоков создания счёта "Победа" и на протяжении 25 лет перечислял средства в благотворительный фонд, воспоминаниями о том, как начиналась работа, какие принципы были заложены в её основу, какие трудности возникали, поделились Степан Киричук, Наталья Шевчик и Сергей Медведев, сообщил мэр Максим Афанасьев.

Афанасьев отметил, что счет "Победа" был создан, потому что невозможно оставаться равнодушным к трудностям участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Принятые 25 лет назад уставные документы счета и сегодня являются эталонными, в них детально прописано все, что нужно для помощи ветеранам. В работе счета "Победа" было много ярких моментов: проходили акции, телерадиомарафоны, предприятия брали на себя шефство и проводили ремонты квартир ветеранов, привозили продуктовые наборы, лекарства…

За прошедшие годы спектр категорий, которым оказывается поддержка, стал шире. Принципы целевого использования средств, прозрачность и реальная помощь, заложенные 25 лет назад, остаются актуальными и сегодня. Вся информация о заседаниях комиссии и обсуждаемых заявках всегда доступна на сайте городской администрации. Данные о расходовании средств публикуются открыто.

"В знак благодарности за совместную работу я вручил грамоты совету ветеранов, коллегам, руководителям организаций и предприятий, а также коллективам СМИ. Они поддерживали наш проект все эти годы. Счет "Победа" продолжает работу, сегодня он, как и все эти годы, является символом единства, взаимопомощи и поддержки между поколениями. Благодаря усилиям всех участников проекта мы смогли сохранить память о героическом прошлом нашей страны, передать её молодым и укрепить связь времен. Мы гордимся достигнутыми результатами и благодарны каждому, кто внес вклад в этот важный и значимый труд", - подчеркнул Максим Афанасьев.