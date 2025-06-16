Глава Тюмени рассказал, какую помощь бойцам оказали горожане своими переводами на счет "Победа"

С августа 2024 года проект "Тюмень для Победы" поддержали перечислениями на счет "Победа" 15 тысяч жителей города и более 170 организаций, сообщил глава Максим Афанасьев.

За это время удовлетворены 127 заявок от 45 подразделений. На поступившие деньги куплено 23 станции РЭБ, 37 детекторов дронов, 22 квадроцикла, 42 мотоцикла, 60 квадрокоптеров, 55 средств связи, 150 носилок, 100 касок, медикаменты, запчасти для дронов, усилители сигналов и многое другое. Оплачены транспортные расходы 15 гумконвоев.

На заседании коллегии администрации Тюмени заместитель директора административного департамента Вадим Файзулин подробно рассказал о своей поездке в зону специальной военной операции, о посещении воинских частей, госпиталя и передаче гуманитарного груза землякам. По его словам, все бойцы настроены на победу и передают слова огромной благодарности тюменцам.