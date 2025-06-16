Спрос бизнеса на дистанционные гарантии вырос более чем на 20%

Эксперты фиксируют рост спроса на электронные банковские гарантии на фоне активного участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов. В 2025 году практически каждая вторая гарантия оформляется дистанционно, а в сегменте малого бизнеса выдается 65% гарантий. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. В топ отраслей по востребованности гарантий также входит торговля – 18%, машиностроение – 13%, а также жилищное и коммерческое строительство – 12 %.

Представители среднего и малого бизнеса все чаще оформляют гарантии онлайн: в 2025 году в электронном виде заключается практически каждая вторая сделка. Особенно заметен переход на цифровой формат в малом бизнесе, где 65% всех гарантий в этом году выдано в электронном виде, тогда как годом ранее этот показатель составлял 46%.

Руслан Еременко: