В аэропортах, отелях, торговых центрах Тюменской области могут появиться стойки GigaDoc от Сбера

Компания СберМедИИ 12 июня в рамках международного форума "Путешествуй!" заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством туризма и продвижения Тюменской области. Стороны договорились взаимодействовать в вопросах развития туристического потенциала Тюменской области, повышения узнаваемости региона на федеральном и международном уровнях, цифровизации отрасли и создания новой стратегии оздоровительного туризма.

Во время форума на стенде Тюменской области представили работу мультимодального медицинского ассистента GigaDoc на базе AI, который по видео лица за 10 секунд оценивает состояние здоровья человека. Комплекс определяет индекс массы тела, риск диабета II типа, показатели состояния сердечно-сосудистой системы, уровень холестерина. Технология продолжает совершенствоваться, увеличивается количество показателей и точность работы. GigaDoc позволяет привлечь внимание к вопросам здоровья, добавить интерактив в знакомство с регионом и маршрутизировать путешественников, например, в санатории или оздоровительные центры.

Тюменская область планирует установку стоек GigaDoc в аэропортах, отелях, торговых центрах, расширяя спектр возможностей и преимуществ для гостей региона.

Дмитрий Пухов, директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области:

В перспективе развития сотрудничества жители и гости региона смогут в общественных местах пройти экспресс-чекап и получить информацию о возможных рисках для здоровья. А наша туристическая отрасль предложит целый спектр продуктов в сфере оздоровительного туризма. Это отличное партнерство, которое укрепляет связь между гостями и туристической инфраструктурой региона.

Дмитрий Домарев, генеральный директор СберМедИИ: