Лауреатом "Куксъезда" стал тюменский театр

Тюменский театр кукол стал лауреатом Второго всероссийского фестиваля театров кукол "Куксъезд" - его спектакль "Солдатская краюха" награжден дипломом в номинации "За бережное отношение к репертуарной классике театра".

Режиссером спектакля является Наталья Явныч, художник - Владимир Осколков.

"Для всей нашей команды эта поездка стала испытанием на собранность и профессионализм, и мы справились. Хочется сказать слова благодарности за прекрасную организацию и душевный прием Тольяттинскому театру кукол", - отметил директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Фестиваль был приурочен к 80-летию Великой Победы. Одиннадцать театров из различных уголков России представили свои спектакли, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Тюменский театр кукол активно готовится к следующему фестивалю, который состоится 24 июня в Санкт-Петербурге, где они представят спектакль "Мастер и Маргарита".