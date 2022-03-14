Тюменцы приняли 49 жителей Донбасса, приехавших в регион самостоятельно

Самостоятельно прибыли в Тюменскую область 49 граждан ДНР, ЛНР и Украины, в том числе 15 детей, их приняли родственники в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Сладковском, Казанском, Аромашевском районах, такие данные на 14 сообщили нашему изданию в департаменте социального развития Тюменской области.

Напомним, соцслужбы ведут прием заявлений на единовременную матпомощь из федерального бюджета для беженцев размером в 10 тысяч рублей, в депсоцразвития отмечают, что на сегодня принято 47 таких заявлений, все они оперативно обрабатываются.

На базе региональной службы 122 открыта горячая линия по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР. Организована маршрутизация поступающих звонков по вопросам оказания всесторонней помощи, в том числе специалисты проинформируют о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи. На 11 марта поступило 60 звонков.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнара Байматова в интервью местному телеканалу заявила, что беженцам регион оказывает всестороннюю помощь, в том числе по устройству детей в образовательные учреждения, трудоустройству взрослых и оказанию необходимой медпомощи.

Что касается организованного приезда эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область, то дата пока неизвестна, однако все службы и ведомства Тюменской области уже в полной готовности, сообщили в департаменте соцразвития.

Ранее отмечалось, что регион примет 1600 беженцев с Донбасса и Украины, самостоятельно приезжающие в регион в это число не входят, уточнили в депсоцразвития.