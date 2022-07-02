Дети из Краснодона в Тюмени будут гостить целый месяц

Фото Виктории Лобко, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

Яркую и праздничную встречу 37 детям из города Краснодона и Краснодонского района ЛНР на перроне в Тюмени устроили организаторы отдыха и оздоровления Ассоциации"Мы вместе". до 1 августа часть ребят пройдет программу военно-патриотической подготовки в "Аванпосте", а часть отдохнет и оздоровится в "Роднике", "Энергетике" и "Алых парусах".

Ранее сообщалось, что в составе прибывающей в Тюмень группы ребята, занимающиеся в патриотическом центре, а также дети погибших при защите Донбасса, сироты.

"В течение месяца первая группа будет проходить программу военно-патриотической подготовки в центре "Аванпост". Вторая группа детей первично отправилась в реабилитационный центр "Родник" для оздоровления и восстановления здоровья, прохождения комплексного медицинского обследования, совместной работы с психологами центра "Семья". В течение месяца дети станут участниками смен отдыха и оздоровления в центре санаторного типа "Энергетик" и детском центре "Алые паруса"", - сообщает пресс служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

В плане выездных развлечений детям обещают посещение аквапарка "Лето Лето", тюменского цирка и насыщенную экскурсионную программу.