В Тюменской области наградили лучших вожатых

Фото: ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Лучших вожатых Тюменской области по итогам 2024 года наградили на "Вожатском круге" ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", участие в нем приняли более ста тридцати ведущих представителей профессии.

Мероприятие проводится ежегодно для популяризации вожатского движения и развития конструктивного взаимодействия между загородными детскими центрами.

По итогам года 13 вожатых отмечены знаком "Лучший вожатый Тюменской области", еще 13 специалистов, победивших в народном голосовании с участием детей и родителей, получили именные дипломы.

"У нас работает профессиональная команда, которая делает всё, чтобы молодежь региона получала лучшие знания, чувствовала себя реализованными, видела возможности для развития и роста. К тому же вожатый закладывает в подрастающее поколение важные ценности и человеческие качества, передает детям не только свою энергию и задор, но и создает условия для последующей правильной реализации смыслов, ценностей на уровне региона и страны", - прокомментировала мероприятие президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Для профессионального развития сотрудников ассоциация планирует запустить проект "Карьерный трек "Вожатый72" с привлечением губернаторского гранта.