Тюменская область лучшая по организации детского отдыха в УрФО

Тюменская область третий год подряд становится лучшей по организации детского отдыха в Уральском федеральном округе, сообщает информационный центр правительства области.

Победителей Всероссийского смотра-конкурса лучших субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей по итогам летней оздоровительной кампании 2024 года наградил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

"В списке победителей - девять регионов. Лучший субъект по организации детского отдыха в Уральском федеральном округе - Тюменская область. Диплом победителя Сергей Кравцов вручил начальнику управления департамента социального развития Тюменской области Инге Тигеевой", - указано в сообщении.

Награждение состоялось на форуме “Большие смыслы” в Краснодарском крае.





