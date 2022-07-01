Тюмень встретила детей из луганского Краснодона

37 детей с Краснодонщины прибыли в Тюмень, чтобы отдохнуть в загородных лагерях и потренироваться в центре "Аванпост", этот отдых для них станет незабываемым, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.

Организация детского отдыха – это часть помощи ЛНР в рамках соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом.

"Во время поездки в Краснодон я разговаривал с местными детьми. Несмотря на то, что пережили за эти годы, они по-прежнему открыты и дружелюбны. И общение с ними, в первую очередь, будет полезным для наших тюменских подростков, они из первых уст узнают о событиях, происходящих на Донбассе. Тюменскую область и Луганскую Народную Республику разделяют тысячи километров, а многие ребятишки никогда не уезжали дальше своего района. Эти впечатления точно останутся с ними на всю жизнь", - написал Моор в своем Telegram-канале.