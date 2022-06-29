Краснодон отправил в Тюмень на отдых 37 детей

Фото с сайта администрации города Краснодона и Краснодонского района

Дети с Краснодонщины Луганской Народной Республики в течение месяца будут отдыхать, набираться сил и общаться с российскими сверстниками в тюменских загородных оздоровительных лагерях и в центре "Аванпост".

Группа из 37 ребят отправилась сегодня в РФ. Участники проекта "Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1 в городе Краснодоне" будут отдыхать, трнироваться и участвовать в соревнованиях и сборах в "Аванпосте". Дети погибших при защите Донбасса и оставшиеся без попечения родителей, воспитанники Краснодонского учебно-воспитательного комплекса "Забота" месяц проведут в оздоровительных лагерях, сообщает Краснодонская горрайадминистрация.

Отмечается, что домой ребята планируют 1 августа.