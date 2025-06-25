Путин удостоил трех жителей Тюменской области госнаград

Президент РФ Владимир Путин поощрил трех жителей Тюменской области.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Альберт Суфианов — главный врач Федерального центра нейрохирургии.
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено Рафису Ахметьянову — главному врачу Медицинского центра "Медар".
Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присвоено Максиму Кугаевскому — старшему тренеру Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.
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