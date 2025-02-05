Моор стал кавалером ордена Александра Невского. Разбираемся, что это за орден, кому вручают, кого из награжденных мы знаем, какие дает привилегии

09:00 05 февраля 2025
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Губернатор Тюменской области Александр Моор награжден орденом Александра Невского, одной из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за значительные заслуги в различных областях, включая государственную службу, укрепление обороноспособности страны, развитие экономики, науки, культуры, искусства и воспитание подрастающего поколения.

Наш губернатор получил этот орден за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Кстати, граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены другим орденом. У Моора с этим порядок, он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как выглядит

Знак ордена Александра Невского представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. Концы креста по краям имеют узкий выпуклый рант.

Между концами креста помещены изображения двуглавого орла - главной фигуры Государственного герба Российской Федерации.

В центре креста - круглый медальон с узким выпуклым рантом.

В поле медальона - выполненная цветными эмалями конная фигура князя Александра Невского, обращенная влево.

За что награждают

Орден Александра Невского — одна из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за значительные заслуги в различных областях, включая государственную службу, укрепление обороноспособности страны, развитие экономики, науки, культуры, искусства и воспитание подрастающего поколения.

Орден Александра Невского уникален. Это единственная награда трех государств: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Придуман он был еще Петром I, который видел в нем военную награду. Однако первые ордена были вручены уже после смерти императора, причем Екатерина I вручала их не только военным, но и гражданским.

В годы Великой Отечественной войны орден Александра Невского получил новую жизнь: было вручено более 42 тысяч наград, пять офицеров удостоились этой награды трижды, а около трехсот – дважды. В общей сложности 1473 воинские части и соединения Красной Армии и Военно-Морского Флота стали обладателями ордена Александра Невского.

Кто получил

Александр Моор оказался в отличной компании, орденом Александра Невского в новейшей истории, с 2010 года, награждены политики и предприниматели, актеры и режиссеры, военные и космонавты: Валентина Терешкова, Александр Лукашенко, Александр Бастрыкин, Владимир Жириновский, Дмитрий Хворостовский - и еще несколько сотен человек.

Кстати, этот орден - нередкий гость в Западной Сибири. Первым из наших земляков его получил президент Российской академии наук* тоболяк Юрий Осипов. Отмечен был и труд председателя совета директоров ПАО "Лукойл"* Валерия Грайфера, экс-мэра Тюмени Геннадия Райкова, заведующего кафедрой Тюменского государственного университета* Геннадия Чеботарёва, генерального директора АО "Ямалтрансстрой"* Игоря Нака. Награждены председатель Тюменской областной думы* Сергей Корепанов и глава думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры* Борис Хохряков.

*Указаны должности награждаемых на момент подписания Указа

Что прилагается к ордену

Помимо высокого статуса и чувства гордости, орден Александра Невского приносит своему обладателю немало льгот и привилегий. Правда, большая их часть губернатору вряд ли пригодится, но на всякий случай перечислим некоторые из них:

приоритетное право внеочередного приёма в больницы и госпитали для лечения и медицинской реабилитации;

ежегодная денежная выплата;

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта; 

50% скидка на оплату услуг ЖКХ; 

присвоение звания "Ветеран труда"; 

налоговый вычет, соответствующий сумме, затраченной на лечение; 

дополнительные дни к отпуску — до 10 календарных дней.

Теги: Александр Моор , государственные награды
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