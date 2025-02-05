Моор стал кавалером ордена Александра Невского. Разбираемся, что это за орден, кому вручают, кого из награжденных мы знаем, какие дает привилегии

Губернатор Тюменской области Александр Моор награжден орденом Александра Невского, одной из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за значительные заслуги в различных областях, включая государственную службу, укрепление обороноспособности страны, развитие экономики, науки, культуры, искусства и воспитание подрастающего поколения.
Наш губернатор получил этот орден за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Кстати, граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены другим орденом. У Моора с этим порядок, он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как выглядит
Знак ордена Александра Невского представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. Концы креста по краям имеют узкий выпуклый рант.
Между концами креста помещены изображения двуглавого орла - главной фигуры Государственного герба Российской Федерации.
В центре креста - круглый медальон с узким выпуклым рантом.
В поле медальона - выполненная цветными эмалями конная фигура князя Александра Невского, обращенная влево.
За что награждают
Орден Александра Невского — одна из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за значительные заслуги в различных областях, включая государственную службу, укрепление обороноспособности страны, развитие экономики, науки, культуры, искусства и воспитание подрастающего поколения.
Орден Александра Невского уникален. Это единственная награда трех государств: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Придуман он был еще Петром I, который видел в нем военную награду. Однако первые ордена были вручены уже после смерти императора, причем Екатерина I вручала их не только военным, но и гражданским.
В годы Великой Отечественной войны орден Александра Невского получил новую жизнь: было вручено более 42 тысяч наград, пять офицеров удостоились этой награды трижды, а около трехсот – дважды. В общей сложности 1473 воинские части и соединения Красной Армии и Военно-Морского Флота стали обладателями ордена Александра Невского.
Кто получил
Александр Моор оказался в отличной компании, орденом Александра Невского в новейшей истории, с 2010 года, награждены политики и предприниматели, актеры и режиссеры, военные и космонавты: Валентина Терешкова, Александр Лукашенко, Александр Бастрыкин, Владимир Жириновский, Дмитрий Хворостовский - и еще несколько сотен человек.
Кстати, этот орден - нередкий гость в Западной Сибири. Первым из наших земляков его получил президент Российской академии наук* тоболяк Юрий Осипов. Отмечен был и труд председателя совета директоров ПАО "Лукойл"* Валерия Грайфера, экс-мэра Тюмени Геннадия Райкова, заведующего кафедрой Тюменского государственного университета* Геннадия Чеботарёва, генерального директора АО "Ямалтрансстрой"* Игоря Нака. Награждены председатель Тюменской областной думы* Сергей Корепанов и глава думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры* Борис Хохряков.
*Указаны должности награждаемых на момент подписания Указа
Что прилагается к ордену
Помимо высокого статуса и чувства гордости, орден Александра Невского приносит своему обладателю немало льгот и привилегий. Правда, большая их часть губернатору вряд ли пригодится, но на всякий случай перечислим некоторые из них:
приоритетное право внеочередного приёма в больницы и госпитали для лечения и медицинской реабилитации;
ежегодная денежная выплата;
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;
50% скидка на оплату услуг ЖКХ;
присвоение звания "Ветеран труда";
налоговый вычет, соответствующий сумме, затраченной на лечение;
дополнительные дни к отпуску — до 10 календарных дней.
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