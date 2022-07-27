Юные спортсмены Краснодона приедут в Тюмень на спортивные сборы

Фото аривное, https://t.me/av_moor

В августе в Тюменской области планируется организованный отдых более 40 детей-спортсменов из Краснодонского района, занимающихся тхэквондо, футболом и художественной гимнастикой, сообщает департамент соцразвития ТО.

Детей в область пригласил губернатор во время поездки а ЛНР в начале июня. "Дети Донбасса пережили многое. Они столкнулись с тем, что не должны видеть ребята их возраста. Но при этом они жизнерадостные и искренние. Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень", - сообщил ранее по итогам поездки Моор.

В Тюмень спортсмены прибудут в сопровождении своих тренеров, отдыхать и набираться сил они будут в центре "Энергетик".

Это уже вторая пария детей из ЛНР, которую принимает регион, первая отдыхает в Тюмени с 1 по 30 июля.