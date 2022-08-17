Федерация бокса Тюменской области окажет поддержку спортсменам Краснодона

Фото пресс-слжубы администрации Краснодонаи Краснодонского района

Представители тюменской федерации бокса прибыли на Краснодонщину, чтобы провести мастер-классы и семинары, показательный турнир по боксу, а также подарить воспитанникам местной спортшколы спортивный инвентарь, сообщает пресс-служба Краснодонской администрации.

"Делегация Федерации бокса Тюменской области - долгожданные гости в КДЮСШ №1. Сотрудничество с Тюменской областью развивается по многим направлениям: благоустройство, гуманитарная помощь, оздоровление, молодежная политика. А теперь еще и поддержка физкультуры и спорта на Краснодонщине. Делегация Федерации бокса Тюменской области посетила зал бокса Краснодонской детско-юношеской спортивной школы №1", - говорится в сообщении.

В составе делегации депутат Думы Тюменской области, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР и России, тренер Константина Дзю Владимир Черня, председатель Наблюдательного совета Федерации бокса Тюменской области Илья Полухин и председатель правления Федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов.