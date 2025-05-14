Тюмень говорится к двухдневному фестивалю силачей и атлетов

Крупнейший региональный спортивно-массовый праздник "Тюмень Сильная" пройдет в областном центре 17–18 мая, в нескольких локациях, участие в нем примут поклонники силового экстрима, бодибилдинга, стритлифтинга, муайтая и других направлений.

В информационном центе правительства напомнили, что губернатор Тюменской области Александр Моор поддерживает фестиваль, в2023 году лично присоединился к атлетам и выполнил 20 отжиманий на брусьях с дополнительным отягощением.

Программа этого года выглядит следующим образом:

17 мая

В выставочном зале "Тюменская ярмарка" в 13:00 пройдет торжественное открытие фестиваля с участием телеведущего Дмитрия Губерниева. Далее день продолжится соревнованиями по пауэрлифтингу, стритлифтингу, гиревому спорту, воздушной гимнастике и русской борьбе на опоясках. Там же пройдут соревнования по рубке шашкой, матчевые встречи по боксу и детский забег.

В Затюменском экопарке в этот день состоится два забега. Утренний - традиционный забег "5 верст" (начало в 09:00). Второй проведут впервые - ночной забег "Ласковый май" (начало в 21:00).

18 мая

Выставочный зал "Тюменская ярмарка" ждет спортсменов и зрителей к 09:00. Бороться за награды будут спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, армрестлингом, бодибилдингом, стритлифтингом. Тут же пройдут перетягивание каната и матчевая встреча по муайтай.

В Гилевской роще (футбольные поля) в 10:00 стратует турнир "Кубок футбольных мам — вдохновленные героями!".

В спортивно-стрелковом комплексе "Стальной азарт" в 12:00 начнутся соревнования по силовому триатлону.

В рамках фестиваля в "Тюменской ярмарке" пройдет первый официальный Кубок России по силовому экстриму, где будет участвовать рекордное число атлетов в восьми весовых категориях. Начало соревнований в 09:00.

Этот уникальный фестиваль станет яркой возможностью показать физическую подготовку жителей региона, повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и популяризировать спорт в регионе.