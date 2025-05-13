Тюменские боксёры поднялись на высшую ступень пьедестала соревнований в Копейске

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Копейске (Челябинская область) завершились 55-е Всероссийские соревнования по боксу памяти дважды Героя Советского Союза Семёна Хохрякова среди мужчин и женщин.

В зачёте мужчин на соревнованиях отличились представители Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд: Хушбахт Кулдашев стал лучшим в весовой категории 71 кг, Хушдил Кулдашев - в категории до 67 кг; кроме того, Исламидин Содиков (63,5 кг) занял третье место. Сопровождал парней тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Павел Корсаков.

Также в составе команды Тюменской области золото выиграл Эмин Хатаев (Тюмень), бронзовыми призёрами стали Радик Каримов (Тюмень) и Василий Разумович (Тобольск). Всего в соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из 23 регионов России, в финале было проведено 13 поединков.