Тюменская область для покупки спецоборудования бойцам запустила акцию "100 миллионов для Победы"

Региональное отделение Единой России в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта "Все для Победы" запускает новую акцию - "100 миллионов для Победы", деньги пойдут на спецоборудование для мобилизованных тюменцев, которые отправятся в зону СВО.

"Мы благодарим жителей Тюменской области, которые с самого начала включились в оказание помощи жителям ЛНР и ДНР. Приглашаем поучаствовать в акции 1000 меценатов, готовых внести вклад в победу - по 100 000 рублей", - отметила председатель комитета Тюменской областной Думы по соцполитике Ольга Швецова.

"Таким образом мы сможем собрать более 100 миллионов рублей. Это крайне важная сумма, чтобы приобрести спецоборудование для мобилизованных бойцов - для тюменцев, которые отправятся в зону СВО. Это квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства", - отметил глава регионального штаба ОНФ Роман Чуйко.

По QR-коду любой желающий может внести вклад в этот проект.