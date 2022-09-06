Ольга Швецова узнала, что нужно детям и педагогам специализированных школы и детсада Краснодонщины

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Делегация Тюменской области посетила Суходольскую школу-интернат и Краснодонскую коррекционную начальную школу-детсад, цель - узнать, в какой помощи нуждаются учебные заведения, сообщила луганским журналистам председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

Швецова сообщила, что посещает соцобъекты по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. "Дети - это наше будущее, Тюменская область будет помогать максимально растить детей образованными и развитыми, и мы обязательно поможем и с развивающими игрушками, и со специализированным оборудованием", "будем работать с нашими общественными организациями, которые работают с особыми детками, на сегодня уже очень много планов для дальнейшего взаимодействия", отметила Швецова.

Тюменцы, как обычно. привезли много подарков: книги, специальное оборудование, наборы для творчества и для развития.