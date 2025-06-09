Тюменцы в Краснодоне начали возводить подстанцию скорой помощи

В луганском городе Краснодоне началось возведение модульного здания, в котором разместится подстанция скорой помощи - материалы для строительства, включая металлоконструкции, панели для сборки стен и перекрытий, предоставляет Тюменская область, работы на объекте также выполняет подрядчик из Тюмени.

По данным администрации Краснодонского муниципального округа, на стройплощадку уже завезли металлоконструкции, выполняют прокладку инженерных коммуникаций, по словам главы округа Сергея Козенко, все мероприятия выполняются в строгом соответствии с установленным графиком и техническими требованиями.

"С самого начала сотрудничества мы модернизируем медицинскую сферу города. Сейчас проводим активную модернизацию станции скорой помощи. Введем в строй современное новое здание, благодаря которому медики смогут быстрее и качественнее выполнять свою работу", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Краснодонский муниципальный округ для Тюменской области является подшефным, соглашение о сотрудничестве стороны подписали в июне 2022 года с С того времени по 2024 год тюменские компании привели в порядок почти восемьдесят краснодонских объектов, в плане на этот год – около шестидесяти, отметили в региональном правительстве.