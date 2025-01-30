Жога ознакомился с объемами помощи Тюменской и Курганской областей подшефному Краснодону

Город Краснодон с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога. В ходе поездки совместно с представителями Курганской и Тюменской областей он осмотрел объекты, где проведены восстановительные работы при поддержке уральских регионов, сообщили в администрации Краснодонского муниципального округа.

В частности, Жога в Краснодоне посетил спортшколу № 1, где благодаря шефу-региону Тюменской области после реставрации начал функционировать плавательный бассейн, там же обновлены зал бокса и зал гимнастики. В Краснодонской средней школе № 4 благодаря помощи Тюменской и Курганской областей отремонтированы пищеблок, спортзал и кровля. Школа также получила новый компьютерный класс, а гимназия - кабинет робототехники. Также полпред ознакомился с работой многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, помещение которого отремонтировала и оснастила необходимым цифровым оборудованием и мебелью Тюменская область.

Также гостю показали реконструированный роддом в Краснодоне. Работы в нем проводила Тюменская область. Здесь созданы все условия для молодых мам и новорождённых: современное медицинское оборудование, операционные и уютные палаты. Открытие медучреждения состоялось летом 2024 года, в нем по ВКС принял участие глава государства Владимир Путин.