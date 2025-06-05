Три года назад было подписано соглашение о сотрудничестве Тюменской области с Краснодоном

Прошло три года с того момента, как Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Краснодоном Луганской Народной Республики, - напомнил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Наша общая цель – улучшение жизни людей. Поэтому в самом начале мы определили основные направления работы – здравоохранение, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, восстановление другой социально значимой инфраструктуры", - отметил он.

С 2022 по 2024 год тюменские специалисты привели в порядок почти 80 важных для жителей Краснодона объектов. В плане на 2025 год – еще почти 60.

Олицетворением единства Тюменской области и Краснодона станет "Аллея дружбы", на которой будут установлены скульптуры шахтёра и нефтяника.

"Очень важно, чтобы краснодонцы не на словах, а на деле чувствовали себя частью большой страны. Нас объединяют патриотизм, вера в Победу и в будущее России. Тюмень и Краснодон – вместе навсегда!", - подчеркнул губернатор.