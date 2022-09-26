Районы Тюменской области отправили мобилизованных для службы в ВС РФ

Об отправке резервистов, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации сегодня сообщили несколько районов Тюменской области.

Отправка резервистов, мобилизованных в соответствии с указом Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 прошла в Аромашевском районе. На центральной площади села в торжественной обстановке представители общественных организаций, участники военных операций в горячих точках и глава район ребятам сказали напутственные слова. Настоятель местного храма напутствовал и окропил их освященной водой. "Наши юнармейцы и кадеты вручили "Письмо солдату". Звучали песни военных лет. Во всем чувствовался патриотический настрой и гордость за наших ребят", - рассказал Игорь Власов.

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На проводы мобилизованных граждан Сорокинского района пришли многочисленные родственники и друзья. Напутственные слова сказал настоятель храма, процитировав слова полководца Александра Невского "Не в силе Бог, а в правде". "Я надеюсь на то, что справедливость восторжествует и русскому народу удастся одержать победу. Я горжусь мобилизованными нашего района, уверен, что они с честью и достоинством исполнят свой воинский долг. Мы ждем вас с победой, живыми и здоровыми!" - сказал глава района Александр Агеев.



В Тобольске среди мобилизованных те, кто добровольно явились на призывной пункт. "Парни настоящие патриоты, пришли на мобилизационный пункт, не дожидаясь повестки. С напутственными словами на митинге выступили наши общественные деятели, руководители военно-патриотических организаций. Звучали слова безраздельной поддержки, веры в Победу и пожелания всем вернуться домой живыми и здоровыми. С таким надежным тылом нашим сибирякам все тяготы будут по плечу. Мы гордимся каждым из вас! Низкий поклон вашим родителям, которые воспитали настоящих мужчин, патриотов. Возвращайтесь с Победой!" - обратился к землякам глава города Максим Афанасьев.





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В Тюменском районе состоялась, по слов главы района, очередная отправка ребят в рамках частичной мобилизации. "Обратилась к землякам со словами напутствия вместе с исполняющим обязанности военного комиссара Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андреем Смирновым. Ребята находились в бодром расположении духа. Желаю им сохранить этот настрой до конца службы и обязательно вернуться домой, где их, конечно, будут ждать родные и близкие", - сообщила Светлана Иванова.