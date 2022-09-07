Тюменцы собирают книги для библиотек Донбасса

Акция по сбору книг "Читаем вместе" в Тюмени проходит до 16 сентября. Собранная беллетристика направится в библиотечные фонды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

До 16 сентября все желающие могут принести в пункт приема гуманитарной помощи Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) художественную, специализированную, детскую, историческую литературу. Волонтеры примут издания по экономике, культуре, медицине, спорту, героико-патриотическому, нравственному воспитанию детей и молодёжи, психологии, русские классические произведения, издания зарубежных писателей и многое другое.

Собранные книги войдут в состав гуманитарных грузов, будут переданы в библиотеки школьных и социальных учреждений и обеспечат досуг жителей вышеуказанных территорий.

Уточнить подробности акции можно по телефону: 8(3452) 29-03-01.