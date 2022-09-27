Жители Донбасса в Тюмени участвуют в референдуме о присоединении к России

12:40 27 сентября 2022
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Продолжение: Тюменская область для покупки спецоборудования бойцам запустила акцию "100 миллионов для Победы"

Избирательная комиссия Тюменской области оказывает содействие избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории области для жителей, которые были вынуждены покинуть данные территории.  

Сегодня заключительный день референдума, проживающие в Тюмени могут проголосовать на участке в МТЦ "Космос". 

Участник референдума Андрей рассказал, что в Тюмень приехал с Донбасса в мае, поселился у родни, уже нашел работу по профессии. В республике остались родители, говорит, что при нормализации ситуации обязательно вернется в свой город. "На референдум пришел и проголосовал за Россию, думаю, что это принесет стабильность, будет больше порядка в правительства, есть надежда на хорошее будущее", - отметил Андрей.

Теги: голосование , Донбасс
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