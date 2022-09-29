Тюменская область обеспечит своих бойцов дополнительной экипировкой

18:00 29 сентября 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что держит на личном контроле вопрос экипировки мобилизованных земляков.

"С июля мы формируем именные подразделения Тюменской области, ребят, которые служат по контракту. В первую очередь, обеспечиваем обмундированием. Формируем и обеспечиваем не только наши именные подразделения, но и оказываем полную поддержку нашему Ишимскому полку, и подразделениям Росгвардии, которые также выполняют свои боевые задачи. Учитывая то, что мы получили большой опыт и хорошие связи с поставщиками, продолжаем экипировать наших земляков, которые по частичной мобилизации проходят боевое слаживание", - сообщил губернатор.

Помимо того, что выдает Минобороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираются аптечки.

Теги: Александр Моор , Минобороны РФ , мобилизация , Росгвардия
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