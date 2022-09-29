Тюменская область обеспечит своих бойцов дополнительной экипировкой

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что держит на личном контроле вопрос экипировки мобилизованных земляков.
"С июля мы формируем именные подразделения Тюменской области, ребят, которые служат по контракту. В первую очередь, обеспечиваем обмундированием. Формируем и обеспечиваем не только наши именные подразделения, но и оказываем полную поддержку нашему Ишимскому полку, и подразделениям Росгвардии, которые также выполняют свои боевые задачи. Учитывая то, что мы получили большой опыт и хорошие связи с поставщиками, продолжаем экипировать наших земляков, которые по частичной мобилизации проходят боевое слаживание", - сообщил губернатор.
Помимо того, что выдает Минобороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираются аптечки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru