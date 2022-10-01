Тюмень приняла краснодонцев на оперативное лечение в свои больницы

Жители Краснодона, которым не могут помочь в местных больницах, пройдут курс лечения в Тюменской области, 19 пациентов и трех сопровождающих тюменцы встретили 1 октября на на жд вокзале Тюмени.

"Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", - сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Один из пациентов Игорь Шаповалов рассказал, что сам медик, но возникли проблемы с суставами, после операции надеется продолжить работу по специальности: "Я благодарен Тюменской области за возможность еще принести пользу людям и стране".