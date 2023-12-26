Как будут работать тюменские поликлиники и стационары в праздники?

Оказание первичной медико-санитарной помощи детскому и взрослому населению в новогодние праздники будет организовано в плановом порядке, график работы медучреждений опубликовал региональный депздрав.

30 декабря — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 16:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;

- 31 декабря, 1 и 7 января — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 12:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;

- со 2 по 6 и 8 января — прием пациентов дежурными врачами с режимом работы с 09:00 до 14:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов.

Неотложная медпомощь с 30 декабря по 8 январяв отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощиоказывается с 08:00 до 20:00 С 30 декабря по 8 января выездными бригадами неотложной медицинской помощи на дому - с 08:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30).

Оказание плановой травматологической помощи в амбулаторных условиях ОКБ-2 - с с 3 по 6 января — с 08:00 до 14:00.



Оказание плановой стоматологической помощи в амбулаторных условиях (ГАУЗ ТО "Областная стоматологическая поликлиника"):

- 03 января - с 08.00 до 14.00 (ул. Ленина, 9);

- 06 января - с 08.00 до 14.00 (ул. 50 лет Октября, 70/1);

- неотложная стоматологическая помощь ежедневно круглосуточно (ул. Ватутина, 2/1).

Оказание плановой онкологической помощи в амбулаторных условиях (центры амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск), ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г. Ишим), ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск), ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. Голышманово), ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"):

- с 03.01.2024, 04.01.2024, 05.01.2024 и 08.01.2024 — с 08.00 до 14.00.

Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с ВИЧ-инфекцией (ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"):

Амбулаторно-поликлиническое отделение, аптечный пункт (г. Тюмень):

- 03.01.2024, 04.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач;

Отделение материнства и детства (г. Тюмень):

- 04.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – врач-педиатр.

Межрайонный филиал в г. Тобольск:

- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач.

Межрайонный консультативно-диагностический кабинет в г. Ишим:

- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач.



Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с кожными и венерическими заболеваниями (ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер"):

- 03.01.2024, 06.01.2024 — с 8.00 до 15.00.

Оказание плановой фтизиатрической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр"):

- 30.12.2023, 03.01.2024, 06.01.2024 — с 09:00 до 13:00.

Оказание плановой наркологической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер"):

- 30.12.2023, 03.01.2024, 05.01.2024, 08.01.2024 — с 08.00 до 15.00.



Оказание плановой психиатрической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница"):

- 30.12.2023, 03.01.2024, 06.01.2024 — с 09:00 до 13:00 — взрослое психоневрологическое отделение (ул. Червишевский тракт, 5/1) и детское психоневрологическое отделение (ул. Герцена, 74).

Оказание медицинской помощи в ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр":

Центр амбулаторной онкологической помощи:

- 03.01.2024, 04.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – проведение химиотерапии; с 09.00 до 14.00 – прием врача-онколога;

Центр гастроэнтерологии и гепатологии (врач-гастроэнтеролог), кардиологический центр (врач-кардиолог), Центр эндокринологии и диетологии (врач-энокринолог), Центр лучевой диагностики (врач-рентгенолог, врач УЗИ), отделение эндоскопии (врач-эндоскопист):

- 03.01.2024, 04.01.2024 — с 09.00 до 14.00.

Центр травматологии и ортопедии (врач-травматолог), Центр эндоскопии (врач-эндоскопист):

- 04.01.2024 — с 09.00 до 14.00.

Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница № 1":

- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — консультативная поликлиника № 1 (ул. Котовского, 55);

- 04.01.2024, 06.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — консультативная поликлиника № 2 (ул. Юрия Семовских, 10);

- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — Детский консультативно-диагностический центр (ул. Котовского, 55, корп. 4);

- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — Клинико-диагностическое отделение гематологии (ул. Энергетиков, 26).