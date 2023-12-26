Как будут работать тюменские поликлиники и стационары в праздники?

Оказание первичной медико-санитарной помощи детскому и взрослому населению в новогодние праздники будет организовано в плановом порядке, график работы медучреждений опубликовал региональный депздрав.
30 декабря — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 16:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;
- 31 декабря, 1 и 7 января — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 12:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;
- со 2 по 6 и 8 января — прием пациентов дежурными врачами с режимом работы с 09:00 до 14:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов.
Неотложная медпомощь с 30 декабря по 8 январяв отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощиоказывается с 08:00 до 20:00 С 30 декабря по 8 января выездными бригадами неотложной медицинской помощи на дому - с 08:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30).
Оказание плановой травматологической помощи в амбулаторных условиях ОКБ-2 - с с 3 по 6 января — с 08:00 до 14:00.
Оказание плановой стоматологической помощи в амбулаторных условиях (ГАУЗ ТО "Областная стоматологическая поликлиника"):
- 03 января - с 08.00 до 14.00 (ул. Ленина, 9);
- 06 января - с 08.00 до 14.00 (ул. 50 лет Октября, 70/1);
- неотложная стоматологическая помощь ежедневно круглосуточно (ул. Ватутина, 2/1).
Оказание плановой онкологической помощи в амбулаторных условиях (центры амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск), ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г. Ишим), ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск), ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. Голышманово), ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"):
- с 03.01.2024, 04.01.2024, 05.01.2024 и 08.01.2024 — с 08.00 до 14.00.
Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с ВИЧ-инфекцией (ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"):
Амбулаторно-поликлиническое отделение, аптечный пункт (г. Тюмень):
- 03.01.2024, 04.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач;
Отделение материнства и детства (г. Тюмень):
- 04.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – врач-педиатр.
Межрайонный филиал в г. Тобольск:
- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач.
Межрайонный консультативно-диагностический кабинет в г. Ишим:
- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – дежурный врач.
Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с кожными и венерическими заболеваниями (ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер"):
- 03.01.2024, 06.01.2024 — с 8.00 до 15.00.
Оказание плановой фтизиатрической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр"):
- 30.12.2023, 03.01.2024, 06.01.2024 — с 09:00 до 13:00.
Оказание плановой наркологической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер"):
- 30.12.2023, 03.01.2024, 05.01.2024, 08.01.2024 — с 08.00 до 15.00.
Оказание плановой психиатрической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница"):
- 30.12.2023, 03.01.2024, 06.01.2024 — с 09:00 до 13:00 — взрослое психоневрологическое отделение (ул. Червишевский тракт, 5/1) и детское психоневрологическое отделение (ул. Герцена, 74).
Оказание медицинской помощи в ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр":
Центр амбулаторной онкологической помощи:
- 03.01.2024, 04.01.2024 — с 08.00 до 15.00 – проведение химиотерапии; с 09.00 до 14.00 – прием врача-онколога;
Центр гастроэнтерологии и гепатологии (врач-гастроэнтеролог), кардиологический центр (врач-кардиолог), Центр эндокринологии и диетологии (врач-энокринолог), Центр лучевой диагностики (врач-рентгенолог, врач УЗИ), отделение эндоскопии (врач-эндоскопист):
- 03.01.2024, 04.01.2024 — с 09.00 до 14.00.
Центр травматологии и ортопедии (врач-травматолог), Центр эндоскопии (врач-эндоскопист):
- 04.01.2024 — с 09.00 до 14.00.
Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница № 1":
- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — консультативная поликлиника № 1 (ул. Котовского, 55);
- 04.01.2024, 06.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — консультативная поликлиника № 2 (ул. Юрия Семовских, 10);
- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — Детский консультативно-диагностический центр (ул. Котовского, 55, корп. 4);
- 03.01.2024, 05.01.2024 — с 09.00 до 13.00 — Клинико-диагностическое отделение гематологии (ул. Энергетиков, 26).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru