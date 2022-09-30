Ямальцы на автомобилях с флагами выстроились вдоль дороги в аэропорт, чтобы поддержать мобилизованных земляков

15:36 30 сентября 2022
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Жители столицы Ямала 29 сентября под марш "Прощание славянки" проводили мобилизованных на службу земляков государственными флагами России, Ямало-Ненецкого автономного округа, видео опубликовано в Telegram-канале губернатора округа. 

Ямальцы в четверг убыли для боевого слаживания в учебные части, перед этим губернатор Дмитрий Артюхов провел встречу с мобилизованными, ответил на возникшие  вопросы и подчеркнул, что предоставление региональных мер поддержки детям военнослужащих поставлено в приоритет.

"Дал поручение членам своей команды – отрабатывать все частные случаи, индивидуальные ситуации, требующие юридической, консультативной поддержки. Возьмем контакты жен, мам, членов семьи, будем на связи. Заверил парней, что Ямал их не оставит", – сообщил Дмитрий Артюхов. 

Теги: Дмитрий Артюхов , Донбасс , мобилизация
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