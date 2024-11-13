Первый в Тюменской области кабинет медико-психологического консультирования работает в поликлинике №17

Поликлиника № 17 города Тюмени, где с осени работает специализированный кабинет медико-психологического консультирования, стала пилотной медицинской организацией Тюменской области, реализовавшей такой проект, если этот опыт будет положительным, организация подобных кабинетов будет рекомендована и другим медучреждениям региона, сообщили в пресс-службе поликлиники.

"Обстановка сейчас еще больше располагает к открытому общению, чтобы человек проникся спокойной и по-доброму настроенной по отношению к нему атмосферой. Некая приближенность к домашним условиям и уход от ощущения нахождения в медицинском учреждении позволяют человеку расслабиться, понять, что общение с психологом – это не страшно, это не лечение в прямом смысле этого слова. Так возникает ощущение доверия и наша работа становится более эффективной и результативной", - рассказывает медицинский психолог поликлиники №17 Полина Ренёва.

Психологи проводят приемы по разработанным стандартам. На консультацию можно записаться самостоятельно, если вы приписаны к данной поликлинике и вам больше 18 лет по телефону контакт-центра: 56-00-17. Также к медицинскому психологу могут направить и записать другие специалисты поликлиники.