Александр Моор принял участие в голосовании

| Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 17 сентября на избирательном участке, расположенном в средней школе № 69 в Тюмени. Он отметил, что как избиратель испытывает чувство ответственности за будущее региона и страны.

"Мы выбираем новые составы Госдумы России и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными", - подчеркнул глава региона.

Перед входом на участок Александр Моор прошел все процедуры, необходимые для предотвращения распространения COVID-19 - термометрию и обработку рук антисептиком, а также получил одноразовую маску и индивидуальную авторучку.

По мнению губернатора, проведение выборов в течение трех дней - удобнее для избирателей, поскольку в таких условиях можно совместить голосование и личные или семейные планы на выходных. Кроме того, такой график позволяет избежать скопления людей на избирательных участках и существенно снижает риск распространения COVID-19.