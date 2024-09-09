Моор поздравил трех коллег с избранием на пост губернатора

В Уральском федеральном округе 8 сентября состоялись выборы губернаторов, с большим отрывом от конкурентов в них победили челябинский Алексей Текслер и курганский Вадим Шумков.

"Поздравляю с уверенной победой на выборах коллег-губернаторов Курганской и Челябинской областей! Вадим Михайлович, Алексей Леонидович, доверие, оказанное вам земляками, дорогого стоит. Результаты голосования показывают: подавляющее большинство жителей положительно оценивает ту работу, которая ведётся на территориях. Люди видят позитивные изменения. Между Курганской, Челябинской и Тюменской областями сложились конструктивные партнёрские отношения. Уверен, так будет и впредь!" - отметил в своём Telegram-канале тюменский губернатор Александр Моор.

Также накануне в думе Югры большинство депутатов проголосовали за назначение губернатором временно исполняющего эти обязанности Руслана Кухарука, после чего состоялась инаугурация. "Вместе с полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Владимировичем Якушевым и коллегами-губернаторами принял участие в церемонии вступления в должность главы Ханты-Мансийского округа – Югры Руслана Николаевича Кухарука. Его судьба олицетворяет единство нашей большой Тюменской области. Он родился и вырос в Югре. Хорошо знает округ. Потом учился и долгое время работал в Тюмени. И сейчас вернулся на малую родину, чтобы применить полученный управленческий опыт. Уверен, что у Руслана Николаевича всё получится. Тюменская область всегда рядом. Новый губернатор автономного округа может рассчитывать на поддержку тюменцев. И приглашаю Руслана Николаевича теперь уже в гости в Тюмень!" - отметил Моор.