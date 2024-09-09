В Тюменскую облдуму избрали бывшего замгубернатора Ямала

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После обработки 100 процентов протоколов на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленковскому) больше всего голосов избирателей получил Мажаров Александр Викторович ("Единая Россия") - его поддержали 53,30% участников голосования. Итоговая явка избирателей составила 30,51%, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

По данным ЕР, Мажарову 64 года, в 1984 году он окончил Тюменский индустриальный институт, в 2006-м Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук. С 1984 года по 1994 год работал в областном штабе студенческих строительных отрядах Тюменской области. В правительстве Ямала работал с 1996 года, с 2001 года был директором департамента внешних связей Ямала, с 2006-го - замгубернатора. В сентябре 2023 года занял должность представителя губернатора округа в ранге заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.