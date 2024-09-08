Избирком: выборы в Тюменской области прошли штатно

На выборах в Тюменской области не зафиксировано никаких нештатных ситуаций, на момент закрытия избирательных участков проголосовали 29,95 процента избирателей, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Сегодня, в ходе единого дня голосования, никаких серьезных моментов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования допущено не было. На наших участках была спокойная, размеренная и рабочая обстановка, не было допущено нештатных ситуаций! Благодарю каждого из тех, кто посетил избирательные участки!

Всего в регионе сегодня работают 113 участков, состоялось 40 избирательных кампаний, более 100 тысячам избирателей могли участвовать в выборе 196 депутатов муниципального уровня.

Самый высокий процент явки — в Голышмановском городском округе — 39,7%. В Ялуторовске поддержать своих кандидатов в депутаты пришли 28,63%, в Тобольске — 25,01%, в Тюменском районе — 28,84% избирателей.