Медицинским работникам нужно принимать участие в выборах, считает Антон Терехин

Руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Тюмени Антон Терехин принял участие в голосовании. По его мнению, медикам очень важно показывать пример и идти на выборы.

"Стартовали выборы в государственную и областную думы. Голосование продлится до 19 сентября включительно, избирательные участки будут работать три дня подряд. Медицинским работникам очень важно принимать участие в выборах, поскольку решения о дальнейшем развитии здравоохранения принимаются как на областном, так и на государственном уровнях. И мы – медицинские работники – должны влиять на них", - прокомментировал врач.

Антон Терехин пригласил жителей региона прийти 17, 18, 19 сентября на избирательные участки и сделать свой выбор.