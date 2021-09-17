Первые избиратели в Тюмени пришли на выборы к 8 утра

Фото Сергея Куликова

В Тюменской области в 8 утра открылись 29 территориальных избирательных комиссий, 1 тысяча 70 участков для голосования. По словам председателя Тюменского избиркома Игоря Халина, все участковые комиссии начали работу в назначенный срок без каких-либо сбоев и задержек. Первые избиратели пришли к открытию.

Трехдневная выборная кампания стартовала в Тюменской области. В списке избирателей на 1 июля 2021 года насчитывается 1 млн 128 тысяч 712 избирателей. Голосование будет проходить за кандидатов в Госдуму РФ и Тюменскую областную Думу. Одновременно в Тюмени и ряде муниципальных районов проводятся дополнительные выборы в органы муниципальной представительной власти.

Первые избиратели пришли на участки к 8 утра. Тюменец Максим Булашев поделился, что отвел ребенка в садик, а работа далеко, поэтому решил не терять время и исполнить свой гражданский долг. "Каждый раз хожу на голосование, считаю, это обязанность каждого гражданина", - добавил он.

Пришли на участки и те, кто впервые голосует. Им вручали специальные дипломы, пишет "Тюменская область сегодня".

На выборах используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они установлены в более чем в 40% УИКов на территории областного центра. За процессом, в том числе, будут следить 1038 видеокамер, а круглосуточная онлайн-трансляция проводится на 490 участках. Еще на 580 избирательных участках устанавливаются комплексы видео регистрации для ведения непрерывной записи в офлайн-режиме.

Как сообщил председатель Тюменского избиркома Игорь Халин, жалоб, обращений от избирателей и представителей кандидатов не поступало.