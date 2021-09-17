До начала выборов в Тюменской области остались считанные часы

Тюменская область заканчивает последние приготовления к трехдневному голосованию 17, 18 и 19 сентября, а вот на другом конце страны - на Камчатке и Чукотке - участки уже открылись и выборы начались.

Президент РФ Владимир Путин назвал пять причин, по которым тюменцам и всем гражданам России стоит прийти на выборы и отдать свой гражданский долг. По его словам, только так можно повлиять на будущий состав парламента. "В думе нужны ответственные, авторитетные, деятельные люди. С "популизмом и пустословием" кашу не сваришь", - заключил глава государства.

В Тюменской области избирательные участки откроются 17 сентября 2021 года ровно в 8:00. Предыдущие выборы в регионе были в 2018 году, когда тюменцы выбирали губернатора, которым избрали Александра Моора, в 2016-м - депутатов Госдумы и Тюменской облдумы.

Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, в этот раз на избирательных участках потоки людей будут разведены, каждый избиратель получит набор средств защиты, включая одноразовую ручку.

Все избирательные бюллетени, которые заказывала Избирательная комиссия Тюменской области, изготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии.