Тюменские общественники поддерживают систему многодневных выборов

Принятая Центральной избирательной комиссией трехдневная система голосования на выборах в Государственную Думу поможет сделать волеизъявление граждан более удобным, прозрачным и безопасным.

Такое мнение высказал руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Напомним, Центризбирком России принял финальный текст Положения о порядке проведения голосования на выборах в сентябре 2021 года. В основу документа легли предложения представителей партий, общественных деятелей, избирательных комиссий и экспертов. Грядущие выборы в Госдуму впервые пройдут в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября – с 8:00 до 20:00 по местному времени.

"Голосование в течение нескольких дней прекрасно зарекомендовало себя во время волеизъявления по поправкам в Конституцию России. В прошлом году тюменцы восприняли возможность выбора дня голосования однозначно позитивно, так что это ответ на пожелания граждан. На мой взгляд, многодневная система эффективна сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это позволяет людям проголосовать в удобную для них дату. Так мы теряем меньше избирателей, испытывающих какие-либо технические трудности. Во-вторых, это разграничивает потоки желающих, что особенно важно в условиях пандемии. Здоровье граждан – приоритет государства. В-третьих, меньшее число избирателей единовременно позволяет членам комиссий максимально индивидуально поработать с каждым, спокойно ответить на все вопросы", - отметил Артур Юрьев.

По мнению эксперта, голосование в течение нескольких дней не может вызывать сомнений в легитимности процесса, так как места хранения бюллетеней будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением, а за процессом голосования и перемещением бюллетеней из урн в сейф-пакеты следят не только члены комиссий, но и наблюдатели, и представители СМИ.