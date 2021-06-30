Запрос на новые лица в Госдуме достиг 92 %

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Российские социологи опубликовали итоги работы VII созыва Госдумы. За 5 лет депутаты провели 427 заседаний, рассмотрели 6479 законопроектов, 2672 из них приняли. Это объективные результаты.

А вот о субъективных оценках, основанных на оценках граждан, рассказали эксперты Института развития правового общества и Международного центра развития молодежных инициатив "Поколение права". Они провели опрос среди пользователей соцсетей и профессиональных политологов. Выяснилось, что более 40 % респондентов удовлетворены работой нижней палаты парламента и 29 % считают VII созыв наиболее эффективным.

"Открытость Госдумы, повышение дисциплины среди депутатов, рост активности и влиятельности нижней палаты большинство граждан оценивают положительно. И это говорит о том, что в обществе сформировался четкий запрос на сильный парламент", — заявила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Участники исследования отметили высокую информационную активность VII созыва: работу в соцсетях и развитие парламентского телевидения "Дума ТВ" - оно стало самым узнаваемым медиа-ресурсом в структурах законодательной ветви.

К наиболее полезным для общества законам респонденты отнесли ужесточение ответственности пьяных водителей (35 %), предоставление горячего питания школьникам (33 %), ежемесячные выплаты на новорожденных (31 %).

Больше всего доверия у опрошенных вызывали Владимир Жириновский, Петр Толстой, Оксана Пушкина и Александр Карелин.

Тем не менее, 92% россиян потребовали существенного обновления состава Госдумы в VIII созыве, а 28 % граждан захотели там видеть больше молодых депутатов до 35 лет.

"Тренд не только на обновление, но и на омоложение касается не только парламента", — отметил правозащитник, адвокат, председатель международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.