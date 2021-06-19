Владимир Якушев на выборах в Госдуму возглавил территориальную группу "Единой России"

Лидером территориальной группы №9, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, стал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. С 2005 по 2018 годы он возглавлял Тюменскую область, с 2018 по 2020 годы занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ.

За ним в списке этой группы идет врио замсекретаря Генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин. С 2010 по 2018 годы он был губернатором Ямала, в 2018-2020 годах возглавлял министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Съезд "Единой России" прошел 19 июня. В нем принял участие президент Владимир Путин. Он рекомендовал "пятерку" лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму. Делегаты утвердили списки кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в Госдуму.