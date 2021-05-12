Около 24 тысяч тюменцев будут тестировать систему электронного голосования

С 12 по 14 мая состоится дистанционное электронное голосование в рамках общероссийской тренировки ГАС "Выборы". УЧастие в ней примут около 24 тыс. жителей Тюменской области, подавшие до 7 мая на сайте госуслуг заявление для участия в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщили в Избирательной комиссии Тюменской области.

Тестовое испытание, включающее отработку штатных и нештатных ситуаций, началось 12 мая в 8:00 и завершится 14 мая в 20:00 (Омск) Проголосовать смогут лица, получившие через госуслуги подтверждение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об успешной обработке своего заявления.

"Очень часто высказываются предложения или даже претензии о чрезмерной консервативности процедуры голосования на выборах. Вот, сегодня у нас есть прекрасная возможность протестировать систему, проголосовав за условных кандидатов в любое удобное время, но в рамках обозначенного, не вставая с дивана. Более двух процентов жителей нашей области подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, что, на мой взгляд, показывает заинтересованность граждан в таком виде голосования. Чем больше избирателей примет участие в этой масштабной тренировке, тем точнее мы сможем оценить нагрузку на систему, ее безопасность и надежность. Прошу всех, кто подал соответствующие заявления, проголосовать с 12 по 14 мая текущего года", - высказался председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Участники голосования в различных субъектах Российской Федерации получат от двух до шести электронных бюллетеней. В 75 субъектах будет проходить тестовое голосование только по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В 10 субъектах, которые подали заявки на применение ДЭГ 19 сентября 2021 года, - по всем кампаниям, планируемым на Единый день голосования.

"Ни в одной стране мира онлайн-голосование не проводилось в таких масштабах. Это уникальный опыт, который, я надеюсь, позволит нам в ближайшей перспективе расширить применение дистанционного голосования в масштабах всей страны", - отметила в одном из своих выступлений председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Предполагается, что в единый день голосования в сентябре 2021 года проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов Российской Федерации. Это Москва, которая проводит эксперимент по внедрению ДЭГ с 2019 года, и еще пять субъектов, которые ЦИК России определит по результатам общероссийской тренировки.