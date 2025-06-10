Место ушедшего в Госдуму Владимира Сысоева в тюменском парламенте занял Евгений Данников

Фото из тг депутата

Место депутата Владимира Сысоева, который из Тюменской областной думы в мае вернулся в Госдуму, займет его однопартиец Евгений Данников, решение об этом принято на очередном заседании Избирательной комиссии Тюменской области, сообщил председатель избиркома Игорь Халин.

"Приняли решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Сысоева Владимира Владимировича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР, Данникову Евгению Владимировичу (№ 10 в списке Тюменского регионального отделения Политической партии ЛДПР)", - заявил Халин.

Вице-спикер Тюменской областной думы и руководитель фракции ЛДПР Владимир Сысоев в мае по решению высшего совета партии получил мандат депутата Госдумы РФ.

Данников отметил, что стать депутатом облдумы для него большая честь и серьезная ответственность перед жителями Югры, чьи интересы он намерен представлять в парламенте. Он поблагодарил членов высшего совета ЛДПР, председателя партии Леонида Слуцкого за доверие и поддержку, предшественника Владимира Сысоева - за крепкую основу, которую он создал и значительный вклад в развитие региона.