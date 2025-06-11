Власти Тюмени внесли кремацию в перечень бесплатных услуг

В результате прокурорского вмешательства изменено положение об организации ритуальных услуг в городе Тюмени: услуга кремации включена в перечень услуг, оказываемых бесплатно, сообщили в облпрокуратуре.

Прокуратура области при проверке соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле выявила нарушения в сфере муниципального нормотворчества в Тюмени.

Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" закреплено право каждого человека после его смерти на погребение с учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха, определен гарантированный перечень услуг по погребению, которые оказываются безвозмездно. В этот перечень входит и услуга кремации с последующей выдачей урны с прахом. В Тюмени в Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения услуга кремации отсутствовала, в документе также не указывались конкретные основания предоставления участков для почетных захоронений.

Прокуратура области в марте 2025 года внесла представление главе города, после этого в постановление внесли соответствующие изменения, указали исчерпывающие основания и порядок предоставления участков земли для почетных захоронений и на воинском участке общественного кладбища.