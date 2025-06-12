Ситуацию с тополями прокомментировали в администрации Тюмени

Настал сезон тополиного пуха, когда многие тюменцы вновь задаются вопросом о целесообразности этого растения в городе, в администрации города напомнили о пользе этих деревьев для экологии.

Большой объём пуха отмечается в районе КПД в Ленинском административном округе, где на дворовых территориях, а также вдоль улиц произрастают преимущественно тополя бальзамические. Для снижения пухообразования они систематически подвергаются омолаживающей обрезке. Так, по данным Леспаркхоза, только в 2022 — 2025 году её провели для 14 тысяч тополей вдоль улиц Щербакова, Белинского, Рижской, Одесской, Энергетиков, 50 лет Октября, Парфенова, Севастопольской, Пархоменко, Магнитогорской, Пермякова (малая), Республики, Воровского, 30 лет Победы, сквера Тополиный.

Также в Тюмени проводится планомерная работа по замене старовозрастных и аварийных деревьев, в том числе пухонесущих тополей. В настоящее время на территории города посадка женских особей тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

В климатических условиях юга Тюменской области для озеленения территорий общего пользования с 2000-х годов взамен тополей бальзамических высаживаются интродуцированные сорта мужских экземпляров тополей пирамидальных, не дающих пуха. Однако стоит понимать, что замена тополей — процесс не скорый. На полноценную альтернативу уйдут годы.

Многие не знают обо всех положительных свойствах тополя. Чем же он полезен?

В городских массивах Тюмени тополь появился еще в советские времена. В 50–60-е годы прошлого столетия в стране прошла волна по озеленению городов. За основу озеленения взяли тополь, поскольку он быстро растет, неприхотлив к погодным условиям и имеет массу полезных свойств. Причина очевидна: деревья выделяют в несколько раз больше кислорода, чем любые другие представители этого вида. Один тополь в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 клёнов, 13 елей. По оценкам экспертов, тополь перерабатывает почти 70% уличной пыли, грязи и дыма. К примеру, одно многолетнее дерево способно очистить воздух от сорока килограммов сажи и пыли. Также тополь обладает свойством убивать болезнетворные микробы. Получается, что в очистке воздуха полезнее тополя дерева нет.

В пабликах в комментариях к фото с сугробами пуха тюменцы пишут, что пух вызывает аллергию. На сайте администрации отмечается, что "медики и аллергологи в один голос заявляют, что не существует аллергии на тополиный пух; единственная вина тополя в том, что его пух переносит аллергенную пыльцу луговых трав и цветов. Этот период занимает всего 1-2 недели в год".

Сотрудники МЧС призывают горожан быть максимально аккуратными с огнем, так как пух легко воспламеняется.