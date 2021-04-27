В Тюмени зарегистрировали новых кандидатов на выборы в государственную и областную думы

13:30 27 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
tyumen.er.ru

На очередном заседании Тюменского регионального оргкомитета по предварительному голосованию "Единой России" принято решение по кандидатурам для последующего их выдвижения от партии кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Тюменской областной думы.

Документы на участие в предварительном голосовании подали действующий депутат Госдумы Николай Брыкин и руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", волонтер Владимир Сбитнев. Они зарегистрированы кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Госдумы по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 и Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 соответственно.

Для участия в выборах в областной парламент документы подали несколько человек. На участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты Тюменской облдумы зарегистрирован действующий областной депутат Юрий Баранчук. Он подал документы по одномандатному избирательному округу №17 (Центральный г. Тюмени). По списку зарегистрированы также действующий депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова и руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев. От Ярковского района в облдуму по одномандатному избирательному округу №15 решил избираться помощник директора ООО "ИнвестСтрой" Артур Шамухаметов, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".

Отметим, что в начале апреля действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев, а также доцент ТИУ Ольга Баюк и Петр Токарь были зарегистрированы кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Госдумы по федеральному избирательному округу. В предварительном голосовании для выдвижения кандитатами в депутаты Тюменской облдумы будут участвовать руководитель проектов Дворца творчества и спорта, волонтер Алена Дюрягина, действующие областные депутаты Владимир Ковин и Николай Руссу, члены Общественной молодежной палаты при облдуме Алексей Ларионов и Владимир Пашаян, а также Денис Васильев и Петр Токарь. Петр Токарь зарегистрировался и как участник предварительного голосования для выдвижени кандидатом в депутаты Тюменской городской думы (одномандатный избирательный округ № 12).

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая по открытой и конкурентной модели. Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября.

Теги: выборы , Госдума , Единая Россия , Молодая гвардия , Николай Брыкин , праймериз , Тюменская областная дума , Эрнест Валеев
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021