В Тюмени зарегистрировали новых кандидатов на выборы в государственную и областную думы

На очередном заседании Тюменского регионального оргкомитета по предварительному голосованию "Единой России" принято решение по кандидатурам для последующего их выдвижения от партии кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Тюменской областной думы.

Документы на участие в предварительном голосовании подали действующий депутат Госдумы Николай Брыкин и руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", волонтер Владимир Сбитнев. Они зарегистрированы кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Госдумы по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 и Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 соответственно.

Для участия в выборах в областной парламент документы подали несколько человек. На участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты Тюменской облдумы зарегистрирован действующий областной депутат Юрий Баранчук. Он подал документы по одномандатному избирательному округу №17 (Центральный г. Тюмени). По списку зарегистрированы также действующий депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова и руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев. От Ярковского района в облдуму по одномандатному избирательному округу №15 решил избираться помощник директора ООО "ИнвестСтрой" Артур Шамухаметов, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".

Отметим, что в начале апреля действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев, а также доцент ТИУ Ольга Баюк и Петр Токарь были зарегистрированы кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Госдумы по федеральному избирательному округу. В предварительном голосовании для выдвижения кандитатами в депутаты Тюменской облдумы будут участвовать руководитель проектов Дворца творчества и спорта, волонтер Алена Дюрягина, действующие областные депутаты Владимир Ковин и Николай Руссу, члены Общественной молодежной палаты при облдуме Алексей Ларионов и Владимир Пашаян, а также Денис Васильев и Петр Токарь. Петр Токарь зарегистрировался и как участник предварительного голосования для выдвижени кандидатом в депутаты Тюменской городской думы (одномандатный избирательный округ № 12).

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая по открытой и конкурентной модели. Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября.