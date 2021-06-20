Единороссы обозначили ключевые направления предвыборной программы партии

Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе ХХ Съезда 19 июня назвал ключевые направления предвыборной программы партии:

🔹 Продолжение ответственной социальной экономической политики

🔹 Поддержка рынка труда, совершенствование трудового законодательства и закона о занятости

🔹 Поддержка семей с детьми – партия будет добиваться, чтобы все формы поддержки были продолжены и расширены, а программа детского туристского кешбэка стала постоянной

🔹 Забота о людях с ограниченными возможностями – всех нуждающихся нужно обеспечить качественными реабилитационными услугами, а освидетельствования организовать в заочной форме

🔹 Здравоохранение – от подготовки врачей до работы лекарственного рынка, профилактики заболеваемости, контроля за ситуацией на рынке лекарств и совершенствовании системы заработной платы медработников

🔹 Образование и наука – уделить внимание совершенствованию кадров, строительству детских садов и школ, привлечению в науку молодых специалистов и фундаментальным исследованиям

🔹 Культура – создание инфраструктуры в этой сфере

🔹 Укрепление добровольческого движения

🔹 Экологическая повестка – восстановление лесов, защита животных, обращение с отходами, повышение качества воздуха и воды

🔹 Эффективное развитие регионов и реализация инфраструктурных проектов, модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах

🔹 Развитие системы государственных услуг и цифровизация городского хозяйства – чтобы оперативно реагировать на обращения людей

🔹 Бюджетная политика – поддержка предпринимателей, малого и среднего бизнеса, самозанятых

🔹 Продолжение ответственной социальной экономической политики

🔹 Поддержка рынка труда, совершенствование трудового законодательства и закона о занятости

🔹 Поддержка семей с детьми – партия будет добиваться, чтобы все формы поддержки были продолжены и расширены, а программа детского туристского кешбэка стала постоянной

🔹 Забота о людях с ограниченными возможностями – всех нуждающихся нужно обеспечить качественными реабилитационными услугами, а освидетельствования организовать в заочной форме

🔹 Здравоохранение – от подготовки врачей до работы лекарственного рынка, профилактики заболеваемости, контроля за ситуацией на рынке лекарств и совершенствовании системы заработной платы медработников

🔹 Образование и наука – уделить внимание совершенствованию кадров, строительству детских садов и школ, привлечению в науку молодых специалистов и фундаментальным исследованиям

🔹 Культура – создание инфраструктуры в этой сфере

🔹 Укрепление добровольческого движения

🔹 Экологическая повестка – восстановление лесов, защита животных, обращение с отходами, повышение качества воздуха и воды

🔹 Эффективное развитие регионов и реализация инфраструктурных проектов, модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах

🔹 Развитие системы государственных услуг и цифровизация городского хозяйства – чтобы оперативно реагировать на обращения людей

🔹 Бюджетная политика – поддержка предпринимателей, малого и среднего бизнеса, самозанятых.

По словам Медведева, предвыборная программа "Единой России" будет доработана с учетом наказов избирателей, сбор которых пройдет до 15 августа.