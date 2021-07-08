За прозрачностью выборов в Тюменской области проследят электоральные эксперты

В России стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Для соблюдения законности каждого этапа выборов запущен независимый общественный мониторинг.

Согласно анализу статистики региональных и местных выборов с 2017 по 2021 год, в России постепенно увеличивается политическая конкуренция. Растет и количество выдвинутых на выборы кандидатов и партий, количество зарегистрированных кандидатов. На выборы в Госдуму VIII созыва уже выдвинули списки все 14 политических партий, освобожденных от сбора подписей.

Однако реальная политическая конкуренция определяется не только возможностью зарегистрироваться на выборы, но и свободным ведением избирательной кампании. Поэтому Независимый общественный мониторинг создал общероссийскую сеть электоральных экспертов, а Общественная палата РФ инициировала создание общественных штабов. Таким образом, гражданское общество будет контролировать все этапы выборов и следить за ведением партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании.

По мнению руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артура Юрьева, главная задача общественников – добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса:

Максимально корректно, в рамках закона и на основе взаимного уважения должны вести себя кандидаты, а члены избирательной комиссии обязаны обеспечить им равные возможности участия и тщательно разъяснять правила выборов как кандидатам, так и электорату. Независимый мониторинг, безусловно, поспособствует этому. Должны быть пресечены любые правовые нарушения, а также возможные фейки, которые, к сожалению, иногда распространяются перед выборами.

Эксперт подчеркнул, что выборы – это определение дальнейшего пути развития России самими гражданами, поэтому значение данного процесса нельзя недооценивать. Заинтересованы в легитимности и массовости голосования должны быть все:

Избиратель должен видеть, что он и его выбор – действительно уважаем и важен, что многие силы брошены на обеспечение прозрачности и законности голосования. Тогда вырастет и значимость голосования в глазах граждан. Участие авторитетных и, главное, беспристрастных экспертов в наблюдении за ходом выборов может сильно помочь в этом. Общественная палата Тюменской области, безусловно, включится в процесс мониторинга: от процесса выдвижения кандидатов до непосредственно хода голосования. В этой сфере наша организация имеет большой опыт.

Проект "Независимый общественный мониторинг" является единственной в стране платформой для наблюдения за выборами различного уровня, базирующейся на технологиях блокчейн, нейронных сетей и автоматических систем математического анализа.