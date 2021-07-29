Александр Пересторонин: выборы нуждаются в профессиональном освещении в СМИ

Центризбирком России 28 июля утвердил новый порядок аккредитации представителей СМИ для работы на избирательных участках при выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и других выборах, референдумах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября. Член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин уверен, что нововведения направлены на создание условий для профессионального освещения журналистами процесса голосования, а также на сокращение возможных провокаций и помех ходу волеизъявления.

"Грядущие выборы обещают быть беспрецедентными в плане прозрачности и открытости: круглосуточное видеонаблюдение, штабы общественных наблюдателей, возможность следить за ходом голосования для абсолютно любого гражданина страны в штабах кандидата или партии. Не стала исключением и сфера СМИ. Регламентированные ЦИК РФ условия аккредитации, по сути, более чем лояльные, а сама аккредитация по-прежнему носит уведомительный характер. Доступ журналистов ко всем этапам голосования и подсчета голосов остается широким. Единственное ограничение - для журналистов, трудоустроенных позднее, чем за два месяца до назначения даты голосования - призвано сократить количество возможных провокаций и помех ходу волеизъявления. Выборы нуждаются в профессиональном освещении, которое при этом не будет мешать работникам комиссий. Это должны делать люди с опытом", - прокомментировал новый порядок аккредитации представителей СМИ Александр Пересторонин.

Аккредитация общероссийских СМИ в Центризбиркоме проходит с 30 июля до 6 сентября, в избирательных комиссиях субъекта РФ с 30 июля по 13 сентября. Региональные СМИ могут подать заявку в те же сроки, но только в свой региональный избирком. Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что права журналистов на выборах расширены с учетом особенностей трехдневного голосования. Журналисты могут присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты и составлении актов по ним, производить фото- и видеофиксацию этих процедур.

При осуществлении своей профессиональной деятельности представители СМИ обязаны уважать права законные интересы, честь и достоинство граждан. Не использовать свои права в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, не распространять слухи под видом достоверных сообщений, не нарушать порядок на в помещениях и соблюдать установленные санэпиднормы. Дополнительно устанавливается, что СМИ не должны вмешиваться в осуществление полномочий комиссий и не должны собой подменять наблюдателей. Также Бударина напомнила, что "представители СМИ должны занимать этичные и взвешенные позиции и освещать избирательную кампанию справедливым, сбалансированным и беспристрастным образом".