Игорь Халин о будущих выборах: решение о многодневном голосовании в Тюменской области не принято

Председатель Избиркома Тюменской области Игорь Халин опроверг публикуемые в региональных СМИ информации о многодневном голосовании на выборах в Тюменской области в сентябре 2023 года:
В настоящее время решения о многодневном голосовании в Тюменской области не принято, и его обсуждение является преждевременным.
Назначение выборов губернатора Тюменской области должно состояться с 1 июня по 11 июня 2023 года, выборов депутатов Тюменской городской думы очередного созыва - с 11 июня по 21 июня 2023 года. Решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд может быть принято Избирательной комиссией Тюменской области не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (то есть, не ранее июня 2023 года)!
При принятии такого решения будет учитываться санитарно-эпидемиологическая ситуация в Тюменской области, складывающаяся в период назначения выборов, позиция избиркомов ХМАО, ЯНАО и уполномоченных органов, осуществляющих свою деятельность на территории указанных округов, так как выборы губернатора Тюменской области проводятся на территории трех субъектов РФ.
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