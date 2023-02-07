Игорь Халин о будущих выборах: решение о многодневном голосовании в Тюменской области не принято

Фото - https://t.me/izbirkomto

Председатель Избиркома Тюменской области Игорь Халин опроверг публикуемые в региональных СМИ информации о многодневном голосовании на выборах в Тюменской области в сентябре 2023 года:

В настоящее время решения о многодневном голосовании в Тюменской области не принято, и его обсуждение является преждевременным.

Назначение выборов губернатора Тюменской области должно состояться с 1 июня по 11 июня 2023 года, выборов депутатов Тюменской городской думы очередного созыва - с 11 июня по 21 июня 2023 года. Решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд может быть принято Избирательной комиссией Тюменской области не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (то есть, не ранее июня 2023 года)!

При принятии такого решения будет учитываться санитарно-эпидемиологическая ситуация в Тюменской области, складывающаяся в период назначения выборов, позиция избиркомов ХМАО, ЯНАО и уполномоченных органов, осуществляющих свою деятельность на территории указанных округов, так как выборы губернатора Тюменской области проводятся на территории трех субъектов РФ.