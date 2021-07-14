Уровень доверия граждан к выборным кампаниям растет, считают эксперты Общественной палаты

Создание общероссийской сети независимых электоральных экспертов будет способствовать повышению политической конкуренции в России. Уровень доверия и заинтересованность россиян к выборным кампаниям увеличивается с каждым годом. К такому выводу пришли на заседании экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

Руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев:

Выборный процесс в России становится всё более прозрачным. Это повышает доверие граждан к выборам сразу в двух аспектах. Во-первых, растет явка. Всё больше людей понимают важность политического выбора. Во-вторых, граждане не боятся пробовать себя в роли депутата или главы, то есть хотят делом изменить что-то к лучшему, видят проблемы и пути их решения. И, что самое интересное, получают поддержку голосующих.

В центре обсуждения на заседании стал доклад члена Общественной палаты РФ и директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева на тему "Политическая конкурентность на современных выборах в России". В стране постоянно растет число выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах разного уровня. К примеру, количество зарегистрированных на выборах глав муниципальных образований за первые пять месяцев 2020 и 2021 года составило соответственно 155 и 303 человека. То есть количество кандидатов на уровне местного самоуправления выросло практически вдвое. Победу на муниципальном уровне выборов стали одерживать не только профессиональные политики, но и рядовые граждане. В новейшей политической истории есть факты, когда главой поселения и даже муниципального района становились пенсионер и водитель автобуса.

Позитивную роль в процессе дальнейшей легитимации выборов, по мнению руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артура Юрьева, сыграет создание общероссийской сети независимых электоральных экспертов. Их основная задача - следить, чтобы все участники процесса выборов строго соблюдали законодательство и этические нормы, начиная от выдвижения кандидатов до подсчета голосов.

Данная сеть создана в рамках проекта "Независимый общественный мониторинг", который является единственной в стране платформой для наблюдения за выборами различного уровня, базирующейся на технологиях блокчейн, нейронных сетей и автоматических систем математического анализа. Проект поддерживает Общественная палата РФ, которая инициировала создание общественных штабов в регионах.